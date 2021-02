Sturmschäden in Lübeck : Alter Kutter sinkt an Travemünder Kai

Der Fischkutter "Dresden" ist Opfer des Unwetters der letzten Tage geworden.

Lübeck | Ein alter Fischkutter ist an einem Kai in Lübeck-Travemünde gesunken. Das Unglück geschah bereits am Montagabend, wie die Wasserschutzpolizei am Mittwoch bestätigte. Nach einem Bericht der „Lübecker Nachrichten“ am Mittwoch hatte das 1949 gebaute Schiff ...

