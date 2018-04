Stockelsdorf : Als Meisterwerke in die Welt gingen

Die Geschichte der Stockelsdorfer Fayencen. Töpfer-Schätze im St. Annen-Museum zu sehen: „Hier sind wir mitten im Rokoko“.

05. April 2018

Es war einmal in Stockelsdorf: Keine 250 Jahre ist es her, da machte der ehemalige Militär Georg Nicolaus Lübbers den Ort vor den Toren Lübecks berühmt. Aus seiner Fayencemanufaktur gingen Meisterwerke in die Welt der Wohlhabenden und Adeligen. Heute ist die Geschichte des findigen Unternehmers und seiner legendären Produkte fast vergessen. Die Lübecker Kulturvermittlerin Annette Klockmann macht sie im St. Annen-Museum wieder lebendig. Ein Raum mit Vitrinen voller Schreibzeug, Suppenterrinen, Potpourris, Teller. In der Ecke ein Ofen, im übernächsten Raum ein weiterer. Man muss schon die sparsamen Wandtexte lesen, um zu ahnen, welche Schätze hier aufbewahrt werden: Es sind Produkte aus der Stockelsdorfer Fayencemanufaktur. „Hier sind wir mitten im Rokoko“, sagt Klockmann, zeigt auf die Stuckatur an der Zimmerdecke, dann auf die Rocaille am Fayenceofen und auf die Vitrinenobjekte, die eben diese typischen, asymmetrischen Ornamente zeigen. „Lübbers war ein Kind dieser Epoche, 1724 in sie hineingeboren und 1788 noch vor ihrem Ende gestorben.“ Schon sind wir mittendrin in der Welt dieses besonderen Mannes.



Militärzeit, Ehe und Herausforderungen

Georg Nicolaus Lübbers kommt als Sohn eines Hamburger Kaufmanns zur Welt und wird nach dem Plan des Vaters Soldat in niederländischen, russischen und englischen Diensten. Sein letzter Rang ist der eines Capitains, was einem Hauptmann entspricht. Während seines Dienstes für England ist Lübbers in Indien eingesetzt und kommt dort zu beträchtlichem Vermögen, das er 1760 mit der Heirat der Altonaer Bürgermeistertochter Maria Catharina Baur mehrt. „Die Militärzeit ist beendet, die Ehe geschlossen. Nun sucht er nach neuen Herausforderungen.“ Klockmann malt die psychische Gemengelage des Herrn Lübbers aus und erzählt, wie er das Gut Stockelsdorf kauft, Gebäude abreißen und 1761 das Herrenhaus bauen lässt. Dort gibt es bereits eine Brauerei und eine Brennerei. Lübbers fügt eine Essigfabrik hinzu, dann eine Papier-, Spielkarten- und Tapetenproduktion.

„Papiertapeten waren in der Zeit groß in Mode. Damit ließ sich also gutes Geld verdienen“, sagt die Fachfrau. Groß in Mode waren auch Fayencen, die die vom französischen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau philosophisch untermauerte Kritik an der Entfremdung von der Natur handwerklich aufgriffen: Nicht die Perfektion, wie sie sich im Porzellan zeigte, sondern das Individuelle ist hier das Maß der Dinge. „Es ist die Zeit des erstarkenden Bürgertums und des sich neu etablierenden Landadels“, erklärt Annette Klockmann. „Damit einher gehen neue Dekore, neues Wohnen, neue Gärten und Parks. Es ist die Stunde der Fayencen, die in üppigen, naturhaften Formen ein neues Lebensgefühl der Wohlsituierten ausdrücken.“ 1772 stößt Lübbers genau in diese neue Lust am vermeintlich Unperfekten, er gründet die Stockelsdorfer Fayencemanufaktur.

Vorbilder gab es in Stralsund, Schleswig, Eckernförde, Kiel. Lübbers geht gut vorbereitet ans neue Werk. Er wirbt den Keramiker Johann Georg Buchwald ab, der Berufserfahrung in Stralsund und Eckernförde sammelte und nun Direktor in Kiel ist. Von dort kommt auch Buchwalds Schwiegersohn und dessen Vater, die Fayencemaler Abraham und Johann Leihammer, allesamt Handwerker, die zu den besten Europas gehören und schnell das Beste hervorbrachten, was es in Europa auf dem boomenden Fayencemarkt zu kaufen gab. Glanzstücke der Stockelsdorfer Fayencemanufaktur waren die in Öfen.

Die wollte nun ganz Europa haben. Weltweit weiß man heute noch von 13 dieser berühmten Stockelsdorfer Fayenceöfen. Zwei davon sind im St. Annen-Museum zu sehen, einer im Museum Behnhaus Drägerhaus. Weitere werden auf Gut Schierensee, im Wiener Museum für angewandte Kunst, im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe verwahrt und einer sogar im Metropolitan Museum of Art, New York. Klockmann führt zu einer Vitrine mit einer anderen regionalen „Spezialität“: Bischofsmützen gleiche Gefäße sind darin zu sehen, aus ihnen wurde der „Bischof“ eingeschenkt, ein Punsch aus Rotwein, Pomeranzen und Zucker. Thomas Mann beschreibt das Getränk in den „Buddenbrooks“, dass bei Tonys Pensionswirtin Sesemi Weichbrodt an Weihnachten „der ,Bischof’ in Strömen floss“.

Aber so schnell wie der Erfolg kommt, verlässt er Lübbers und seine Männer wieder. Zehn Jahre nach Gründung der Manufaktur wird der Markt mit billigerer Ware aus den Niederlanden und England überschwemmt. Die Öfen kann der Fayencemanufaktur zwar keiner nachmachen, aber sie allein sichern nicht das Auskommen. Dazu machen von Dänemark und den Herzogtümern Schleswig und Holstein erhobene Zölle sowie das Lübecker Importverbot, das zum Schutz der städtischen Handwerker erhoben wird, den Stockelsdorfern das Leben schwer. 1786 schließt die Fayencemanufaktur. Ihr Gründer stirbt zwei Jahre später als Georg Nicolaus von Lübbers, so darf er sich nun nennen, denn Kaiser Joseph II. hat ihm den beantragten Adelstitel gewährt.

Geblieben ist von ihm das Herrenhaus, in dem heute ein Putto und andere Fayencen Besucher an die große Zeit erinnern. Geblieben ist auch das Pfeilbündel im Wappen Stockelsdorf, das aus dem Lübberschen Wappen übernommen ist.

Von Lübbers hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Die Witwe lebt bis zu ihrem Tod 1811 im Herrenhaus. Die Tochter, die wie die Mutter Maria Catharina heißt, heiratet den Kaufmann und späteren Lübecker Bürgermeister Friedrich Nölting. Ulrich Pietsch, ehemaliger stellv. Direktor im St. Annen-Museum, hat die Bedeutung der Stockelsdorfer Fayencemanufaktur u. a. im Bildband „Stockelsdorfer Fayencen“ gewürdigt. Ein Zitat von ihm spricht Annette Klockmann aus der Seele: „Wer einmal eine Fayence des 18. Jahrhunderts in Händen hält, wird begreifen, welch einmaliger Charme von solch unverwechselbaren Einzelstücken ausgeht. Und er wird die fehlende Perfektion der Oberfläche, ihrer Form und ihres Dekors nicht als Mangel, sondern als den Vorzug individueller Gestaltungskraft empfinden.“