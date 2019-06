Alle Baustellen im Blick

„Mein Lübeck“ – Die Stadtwerke-App ist um eine wichtige Funktion erweitert worden

21. Juni 2019, 16:21 Uhr

Lübeck | Die Stadtwerke-App „Mein Lübeck“ ist um eine Funktion ergänzt worden: Im Bereich Mobilität werden jetzt alle aktuellen Baustellen in der Hansestadt mit weiteren Informationen angezeigt. Das ist nur ein erster Schritt für weitere Funktionen.

Frank Stahmann, Marketingleiter der Stadtwerke Lübeck (SL), ist sehr zufrieden mit „Mein Lübeck“. Die App wurde 61.000 mal auf Geräten installiert und wird rund 15.000 mal am Tag benutzt. Das Grundkonzept gibt es inzwischen für rund 50 weitere Städte, unter anderem Frankfurt am Main und Düsseldorf, aber Lübeck ist immer noch Vorreiter.

Mit der neuen Funktionen werden auf einer Karte die Baustellen in Lübeck angezeigt. Auch eine Sortierung nach Stadtteilen oder eine Umkreissuche sind möglich. Außerdem gibt es weitere Informationen, wie die Dauer der Maßnahme oder die Einschränkungen für den Straßenverkehr. Die neue Funktion soll noch weiter ergänzt werden. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) kann sich einen Routenplaner mit Echtzeitdaten vorstellen. Die Daten würden dann von Sensoren in den Straßen erhoben und nicht wie zum Beispiel bei Google durch Standortdaten der Nutzer. „Wenn jemand sein Handy im Auto liegen lässt, wird dort ein Stau angezeigt.“ Nach der Sommerpause wird die Stadtverwaltung ein innovatives für Lübeck neues Verkehrsflussmanagement vorstellen, so Bürgermeister Jan Lindenau.

Mobilität ist erkennbar ein großes Thema. Die am stärksten genutzte Funktion der Stadtwerke App ist die Fahrplan-Auskunft des Stadtverkehrs.

„Mein Lübeck“ ist kostenlos verfügbar unter meinluebeck.de