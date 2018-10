eHighway Schleswig-Holstein : A1: Montage der Oberleitungen für die Elektro-Lkw-Teststrecke beginnt

Hybrid-Lkw sollen auf den Testabschnitten den Antrieb umschalten. 2019 soll der Feldversuch beginnen.

von dpa

15. Oktober 2018, 13:43 Uhr

Lübeck | Die Bauarbeiten für den Feldversuch „eHighway Schleswig-Holstein“ an der Autobahn A1 beginnen am nächsten Montag (22. Oktober). Auf einer Länge von rund fünf Kilometern werde zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck mit dem Aufbau der Oberleitungsanlage begonnen, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. Betroffen ist nach Angaben des Ministeriums nur der rechte Fahrstreifen.

Weiterlesen: Baubeginn für Deutschlands zweite „eHighway“-Teststrecke auf der A1

Die Oberleitungsanlage soll voraussichtlich im Mai 2019 in Betrieb gehen. Die Teststrecke ist Teil eines bundesweiten Pilotprojektes, das den elektrischen Antrieb von Lastwagen unter realen Verkehrsbedingungen erproben soll. Die Kosten von mehr als 19 Millionen Euro übernimmt der Bund. Schleswig-Holstein ist nach Hessen das zweite Bundesland, das eine Teststrecke für Elektro-Lastwagen erhält. Eine weitere Teststrecke ist in Baden-Württemberg geplant. Insgesamt investiert das Bundesumweltministerium rund 50 Millionen Euro in den Feldversuch.