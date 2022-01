Verfahren in Lübeck eingestellt : Nötigungsvorwurf: Klimaaktivisten will sich an Flugzeug festkleben

Der heute 21-Jährige wollte gegen die Aufnahme von Kurzstreckenflügen protestieren. Um den Start eines Flugzeugs am Lübecker Flughafen zu verhindern, versuchte er sich am Rumpf festzukleben.

Lübeck | Der Prozess um eine Protestaktion am Lübecker Flughafen hat am Montag ein überraschendes Ende genommen. Trotz eines Geständnisses des Angeklagten und dessen Erklärung, immer wieder so handeln zu wollen, stellte der Jugendrichter am Amtsgericht Lübeck das Verfahren gegen den Studenten wegen Geringfügigkeit ein. Der reagierte enttäuscht. „Ich bin mit...

