Spektakulärer Unfall in Lübeck : Pickup kracht durch Umzäunung des Holstentors

Ein Geländewagen ist in an Lübecks bekanntestem Ort von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach ein Geländer, das das Holstentor umzäunt.

Lübeck | Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Lübeck für Staunen und Entsetzen gesorgt. Er war mit seinem Pickup, einem Ford Ranger, auf der Holstenstraße in Richtung Holstentor unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und in die Umzäunung von Lübecks Wahrzeichen krachte. Die Vorderachse des Geländewagens schwebte in der ...

