Lebensgefährlich verletzt : Unfall in Lübeck – Frau soll plötzlich auf Straße gelaufen sein

Die Frau ist bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein Gutachter soll nun Klarheit über den Hergang bringen.

Lübeck | Die 85-Jährige ist am Dienstag (28. September) von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Straße Zum Vorwerk. Diese befuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Lübeck kommend in Richtung Hauptstraße, als die Frau plötzlich von links nach rechts über die Fahrbahn lief und vom Auto erfasst wurde. So heißt es in der gem...

