Leichenfund in Lübeck : Toter vom Ostufer der Trave identifiziert – unklare Todesursache

Eine Angehörige hat den seit Dezember vermissten 43-Jährigen identifiziert. Noch ist unklar, woran der Mann gestorben ist.

Lübeck | Nach dem Fund einer Leiche in der Trave bei Lübeck am Sonntag (13. Februar), steht die Identität des Toten fest. Es handelt sich demnach um einen 43 Jahre alten Mann. Eine Angehörige habe den zunächst unbekannten Toten identifiziert, der seit Dezember 2021 vermisst worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.