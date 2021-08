Theater Lübeck : „Hamlet“ feiert Premiere in den Kammerspielen

Schauspieldirektor Pit Holzwarth präsentiert in seiner letzten Spielzeit am Theater Lübeck weiteren Shakespeare-Stoff.

Lübeck | Nach „König Lear“, „Der Kaufmann von Venedig“ und „Game of Crowns 1“ beschäftigt sich Schauspieldirektor Pit Holzwarth in seiner letzten Spielzeit am Theater Lübeck mit einem weiteren Shakespeare-Stoff. „Hamlet“ feiert jetzt Premiere in den Kammerspielen. Mit der Figur des Hamlet stellt er einen modernen Menschen auf die Bühne: einen Grübler und Zaude...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.