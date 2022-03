Krieg in der Ukraine : TH Lübeck bietet Willkommenskurse für Geflüchtete auf Ukrainisch an

Die Kurse seien auf Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch verfügbar, teilte die TH am Freitag mit.

Lübeck | Die Technische Hochschule (TH) Lübeck bietet Geflüchteten kostenfreie digitale Willkommens- und Orientierungskurse an. Die Kurse seien auf Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch verfügbar, teilte die TH am Freitag mit. Auch interessant: Hotspot oder Ruhe-Oase: Wohin steuert das Ostseebad Travemünde? Die Kurse „Ankommen in Deutschland“ und „W...

