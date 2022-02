Pkw in Lübeck zerkratzt : St. Lorenz Nord: Vandalismus an mehreren geparkten Autos

Unbekannte Täter haben acht Fahrzeuge in der Brockesstraße zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Lübeck | Insgesamt acht Autos haben Unbekannte am Samstag in Lübeck St. Lorenz Nord beschädigt. Das teilt die Polizei am Montag mit und sucht Zeugen der Taten. Die Fahrzeuge waren allesamt in der Brockesstraße abgestellt und wiesen hauptsächlich Schrammen im Lack auf. Gegen 08.30 Uhr meldete sich am Samstag ein 50-jähriger Geschädigter bei der Polizei in...

