Lübeck : Skandinavienkai: Schleswig-Holstein fördert Ausbau mit 13,3 Millionen Euro

Das Land will den Hafenstandort Lübeck bei der Vorbereitung auf die nächste Frachtschiffgeneration weiter unterstützen.

Lübeck | Schleswig-Holstein fördert den Neubau des Anlegers 5 am Lübecker Skandinavienkai mit rund 13,3 Millionen Euro. Er sei schon heute eines der leistungsfähigsten Roro-Terminals an der gesamten Ostseeküste, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag. Damit das so bleibe, werde das Land den Hafenstandort Lübeck bei der Vorbereitung auf die nächste F...

