Landgericht Lübeck : Prozess um Mord an Ex-Freundin: „Wollte ihr nur Respekt einflößen“

Eine zweifache Mutter wird erstochen. Ihr Ex-Partner soll die 27-Jährige mit 28 Messerstichen getötet haben.

Lübeck | Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten ist am Dienstag in Lübeck der Prozess um den Mord an einer 27 Jahre alten zweifachen Mutter fortgesetzt worden. „Ich wollte sie nicht töten, sondern nur mit ihr reden“, sagte der 30 Jahre alte Angeklagte am Dienstag. „Aber als ich den anderen Mann in ihrer Wohnung sah, war ich wie in einer Schockstarre.“ An die...

