Cannabis im Gewächshaus : Polizeibeamte finden drei Pflanzen in Lübecker Kleingartenkolonie

Die Gewächse füllten die gesamte Höhe des Hauses aus. Die Pächterin der Parzelle war bei der Entdeckung nicht anwesend.

Lübeck | Am Montagmorgen, 18. Oktober, wurden bei der Überprüfung von Wasserleitungen in einem Kleingartenverein in Lübeck St. Gertrud mehrere Cannabispflanzen entdeckt. Die rund zwei Meter hohen Pflanzen befanden sich in einem Gewächshaus. Gegen 9.50 Uhr wurden in einer Parzelle des Kleingartenvereins in der Thomas-Mann-Straße zwei große und eine kleine Ca...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.