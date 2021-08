Musikhochschule Lübeck : „Katz und Maus“ feiert Jubiläum mit Katharina Thalbach

Die Schauspielerin liest Passagen aus der Novelle von Günter Grass, das der Lübecker Schriftsteller vor 60 Jahren schrieb.

Lübeck | Im Jahre 1961 erschien die Novelle „Katz und Maus“ von Günter Grass. Auch jetzt, 60 Jahre danach, hat sie mit ihren Themen wie der Orientierungslosigkeit von Heranwachsenden und der Kritik an starren Ideologien nichts an Aktualität verloren. Am Montag, 23. August, wird diesem bedeutenden Werk anlässlich seines 60. Jubiläums eine besondere Ehre zuteil:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.