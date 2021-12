Fall aus dem Jahr 1995 : Mord an Autohändler – Bundesgerichtshof bestätigt Lübecker Freispruch

Lübecker Richter hatten den aus Litauen stammenden Mann im November 2020 vom Mordvorwurf freigesprochen. Der BGH bestätigte das Urteil nun und weist damit Revisionsanträge zurück.

Lübeck | Der Freispruch eines Mannes in einem mehr als 25 Jahre zurückliegenden Mordfall war rechtens. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe die Revisionsanträge von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gegen das Urteil des Lübecker Landgerichts zurückgewiesen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung des BGH vom 10. November. Die Lübecker Richter ha...

