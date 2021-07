Badeunfall : Mann tot aus Kanal-Trave in Lübeck geborgen

In der Nähe der Mühlentorbrücke stieg der Mann ins Wasser. Stand-Up-Paddler sahen, wie der Mann nicht wieder auftauchte und alarmierten die Rettungskräfte.

Lübeck | Ein etwa 30 Jahre alter Mann ist in Lübeck tot aus dem Wasser geborgen worden. Der Mann ging am Samstagabend in der Nähe der Mühlentorbrücke in der Kanal-Trave schwimmen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Stand-Up-Paddler hätten ihn aus dem Wasser nicht mehr auftauchen sehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Tauchergruppe der Feuerwehr, d...

