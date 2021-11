Adventszeit und Corona : Lübecker Weihnachtsmärkte ohne 3G-Regelung – aber mit Ausnahmen

In geschlossenen Räumen müssen alle Gäste geimpft, getestet oder genesen sein. Sollten die Coronazahlen weiter steigen, ist eine Schließung des Marktes nicht ausgeschlossen.

Lübeck | Die Lübecker Weihnachtsmärkte auf dem Markt am Rathaus, dem Koberg, in der Fußgängerzone und auf dem Schrangen sollen in diesem Jahr ohne 3G-Regelung stattfinden. Eine Maske müsse unter freiem Himmel nicht getragen werden, teilte die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) am Mittwoch mit. Zahl der Gäste in geschlossenen Räumen begrenzt Beim ...

