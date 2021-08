Orgelkonzert : Lübecker Marienorganist Johannes Unger im Ratzeburger Dom zu Gast

Johannes Unger wird an beiden Orgeln des Domes, zuerst an der barock disponierten Chororgel, dann an der Großen Hauptorgel an der Westwand musizieren.

Lübeck | Mit Werken seines berühmten Lübecker Vorgängers Dietrich Buxtehude und dessen Schüler Johann Sebastian Bach wird er das Konzert eröffnen: Johannes Unger, Organist der Lübecker St. Marienkirche, ist im Ratzeburger Dom für ein Orgelkonzert zu Gast. Unger gastiert am Samstag, 7. August, um 18 Uhr im ehrwürdigen Kirchenbau. Johannes Unger wird in seine...

