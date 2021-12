Reihenhäuser evakuiert : Lübeck: Selbstgebastelte Alarmanlage löst Großeinsatz aus

Eine Frau rief die Polizei, weil ihr Bekannter trotz Verabredung die Tür nicht öffnete. In dem Haus stellten Polizei und Feuerwehr dann eine seltsame Verkabelung fest, die zu einem Kühlschrank führte.

Lübeck | Eine selbstgebastelte Alarmanlage in einem Reihenhaus in Lübeck hat einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst ausgelöst. Eine 49 Jahre alte Frau habe die Polizei gerufen, weil ihr Bekannter trotz Verabredung die Tür nicht geöffnet habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Kampfmittelräumdienst rückt an In dem Haus stellt...

