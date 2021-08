Lübeck : Rachel Behringer liest aus dem Buch „Die Rättin“ von Günter Grass

Schauspielerin lädt zu Rundgang durch die Altstadt ein – Führung im Grass-Haus inklusive.

Lübeck | Eine besondere Aktion bietet das Günter-Grass-Haus jetzt an. Dabei steht das Buch „Die Rättin“ von Günter Grass im Mittelpunkt. Schauspielerin Rachel Behringer liest am Mittwoch, 25. August, daraus. Doch damit nicht genug: In lockerer Atmosphäre können Interessierte ab 18.30 Uhr dabei von der Marienkirche zu Lübeck zum Günter-Grass-Haus spazieren, in ...

