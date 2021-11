Neue Allgemeinverfügung : Lübeck: Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt ab Montag

Die Maskenpflicht gilt an allen Wochentagen im Zeitraum 10 bis 21 Uhr. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Lübeck.

Lübeck | In Teilen der Lübecker Innenstadt gilt ab Montag an allen Wochentagen von 10 bis 21 Uhr Maskenpflicht. Die Stadt begründete die per Allgemeinverfügung angeordnete Maskenpflicht mit gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Maskenpflicht auch am Holstentorplatz, Bahnhof und ZOB Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) appellierte in einer Mitteilung, die Abst...

