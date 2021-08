Lübeck : Linke unterstützen Initiative zum Radentscheid

Die Fuß- und Radwege in Lübeck müssten verbessert werden, „damit immer mehr Lübecker ihre Wege zu Fuß oder per Fahrrad zurücklegen“.

Lübeck | Die Initiative zum „Radentscheid Lübeck“ erhält weiteren Rückenwind: Die Linken-Fraktion in der Hansestadt unterstützt das Ansinnen, den Fahrradverkehr in der Hansestadt mehr Vorrang einzuräumen. Die Initiative hatte dazu einen Acht-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt und will nun mindestens 8000 Unterschriften sammeln, um die Stadt dazu zu bewegen, ...

