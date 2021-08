Lübeck-Travemünde : Lebensfreude-Festival: Drei Tage für Körper, Geist und Seele

Bei rund 80 Aussteller und bei freiem Eintritt sollen sich Besucher an drei Tagen direkt an der Ostsee rund um Gesundheitsthemen informieren können.

Lübeck | „Entspannen – Genießen – Wohlfühlen“ ist das Motto des 7. Lebensfreude-Festivals am Strand von Lübeck-Travemünde. Bei rund 80 Aussteller und bei freiem Eintritt sollen sich Besucher an drei Tagen direkt an der Ostsee rund um Körper, Geist und Seele informieren können. Das Festival findet vom 13. bis zum 15. August statt. Der Brügmanngarten verwande...

