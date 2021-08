Ziel: Fahrradfreundliches Lübeck : Initiative Radentscheid startet große Unterschriftenaktion

Der Fahrradverkehr in der Hansestadt soll mehr Vorrang erhalten. Initiative hat langen Forderungskatalog aufgestellt.

Lübeck | Nach langem Warten startet die 2020 gegründete Initiative Radentscheid Lübeck in dieser Woche mit der Sammlung der Unterschriften für eine bessere Radverkehrssituation und -infrastruktur in Lübeck. Alle Lübecker Wahlberechtigten ab 16 Jahre können innerhalb der nächsten sechs Monate in diesem Bürgerbegehren dafür unterschreiben, dass die Hansestadt Lüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.