Industriemuseum Herrenwyk in Lübeck : Kurator Dr. Lars Frühsorge führt durch die Sonderausstellung „Gast-Arbeiter!?“

Von Zeitzeugenberichten bis historische Informationen: Bei der Führung durch die Ausstellung soll es besondere Einblicke geben.

Lübeck | In die Geschichte der Gastarbeiter sowie deren Arbeitsmigration nach Lübeck können Besucher zurzeit in der Sonderausstellung „Gast-Arbeiter!?“ des Industriemuseums Geschichtswerkstatt Herrenwyk eintauchen. Und besondere Einblicke bietet nun Kurator Dr. Lars Frühsorge: In einer Führung durch die Ausstellung wird er am Samstag, 14. August, ab 10 Uhr Int...

