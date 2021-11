Containerumschlag in Lübeck : Hunderttausender-Marke am Skandinavienkai früher als sonst geknackt

Die Baltic Rail Gate (BRG) verlädt am Intermodal-Terminal Container und Sattelauflieger auf sogenannte Ganzzüge der Bahn.

Lübeck | So früh wie noch nie hat die Baltic Rail Gate GmbH, eine 50-prozentige Tochter der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG), ihren hunderttausendsten Ladebehälter umgeschlagen. Bereits Mitte Oktober sei diese Marke erreicht worden, teilte die LHG am Montag mit. In den Vorjahren sei das jeweils erst im November der Fall gewesen. Für 2021 sei erneut mit ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.