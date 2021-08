Lübeck : Hansestadt eröffnet Medienwerkstatt

In den Seminarräumen im Bildungszentrum an der Geniner Straße können moderne Medien kennengelernt und erprobt werden.

Lübeck | Die Hansestadt Lübeck hat eine Medienwerkstatt. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und der Geschäftsführer der Stadtwerke Lübeck GmbH, Dr. Jens Meier, eröffneten am Freitag das Bildungszentrum an der Geniner Straße. In den Seminarräumen können moderne Medien kennengelernt und erprobt werden. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau stellte heraus: „Smart...

