100 Feuerwehrleute im Einsatz : Großfeuer in Lagerhalle am alten Lübecker Güterbahnhof

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Lübeck eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lübeck | Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck durch eine Vielzahl von Notrufen zu einem Feuer an den Alten Güterbahnhof alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand eine ca. 20 mal 40 Meter große leerstehende Lagerhalle bereits im Vollbrand. Einsatzschwerpunkt war es, eine Brandausbreitung auf die unmittelbar...

