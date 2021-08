Lagerhalle ausgebrannt : Großfeuer in Lübeck: Drohnenfotos zeigen Ausmaß der Zerstörung

Die betroffene Lagerhalle war von den rund 100 Einsatzkräften nicht mehr zu retten. Dafür gelang es ihnen, angrenzende Gebäude vor den Flammen zu schützen.

Lübeck | Nach dem Großfeuer in Lübeck war die Feuerwehr auch am Sonntagnachmittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Luftbilder mit der Drohne zeigen mittlerweile das Ausmaß der Schäden an der Brandstelle. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen am ehemaligen Güterbahnhof ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine zirka 20 mal 40 Meter große ...

