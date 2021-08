Gestaltungsbeirat Lübeck : Wohnen auf der Werft, im Gründungsviertel und im Weltkriegs-Bunker

Der Welterbe- und Gestaltungsbeirat der Hansestadt trifft sich in Lübeck, um aktuelle Projekte zu beraten. Interessierte können an der Sitzung teilnehmen.

Lübeck | Wohnen auf der Werft und Glintmauern im Gründungsviertel sind die Themen, mit denen sich der Welterbe- und Gestaltungsbeirat Lübeck bei seiner nächsten Sitzung beschäftigt. Den Beiräten werden Planungen zum Umbau des Bunkers in der Ziegelstraße sowie das Projekt „Wohnen auf der Werft“ in Travemünde (Auf dem Baggersand) zur Beratung vorgestellt. Am ...

