Impfstoff wohl nicht zugelassen : Polizei stoppt illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen

Impfaktion gestoppt: Beamten haben am Samstag im Lübecker Flughafen Impfproben, Spritzen sowie Impflisten sichergestellt und Personalien aufgenommen. Dort könnte ein nicht zugelassener Impfstoff verabreicht worden sein.

Lübeck | Am Flughafen Lübeck haben Polizei und Stadt am Samstag eine unzulässige Impfaktion mit großem Andrang beendet. Es bestehe der Verdacht, dass der Impfstoff nicht zugelassen ist und damit eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz darstellt, teilte die Polizeidirektion Lübeck am Abend mit. 50 Personen seien wahrscheinlich damit geimpft worden, bevor die ...

