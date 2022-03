Mitarbeiterin rettet Bewohner : Feuer in Seniorenheim: Zwei Verletzte in Lübeck-Kücknitz

Kurz nach Mitternacht wird die Feuerwehr durch einen Brandmelder alarmiert. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner und eine Pflegekraft werden verletzt.

Lübeck | Großeinsatz für die Lübecker Feuerwehr: Kurz nach Mitternacht am Dienstagmorgen löste die Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum in Kücknitz aus. Die somit um 0.35 Uhr automatisch alarmierte Feuerwehr wurde durch das Pflegepersonal des Seniorenzentrums informiert, dass es in einem Zimmer brennt und sich noch mindestens fünf Personen im betroffen...

