Yacht in Brand : Feuer auf dem Gelände der Hansa Werft in Lübeck – keine Verletzten

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten weitere Boote vor den Flammen bewahren.

Lübeck | Am Freitagabend ist auf dem Gelände der Hansa Werft in Lübeck eine Yacht in Brand geraten. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf andere Boote in der Umgebung. Personen wurden nicht verletzt. Warum die Yacht Feuer fing, ist noch unklar. ...

