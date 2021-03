PCR-Tests alle negativ : Entwarnung nach Corona-Alarm bei der Bundespolizei in Lübeck

Seit Wochen sind regelmäßige Selbsttests für die 300 Studierenden der Bundespolizeiakademie Teil des Hygienekonzepts.

Lübeck | Ein vermeintlicher Corona-Ausbruch an der Bundespolizeiakademie in Lübeck hat sich als Fehlalarm erwiesen. Nachdem bei 23 Studierenden die routinemäßigen Corona-Selbsttests positiv ausgefallen seien, sei der Lehrbetrieb vorübergehend eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Akademie am Freitag. Falsch-positive Testergebnisse werden jetzt geprüft ...

