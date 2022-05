Fackenburger Allee : Ein Toter und vier Verletzte bei schwerem Unfall in Lübeck

Ein Audi rammte an einer Kreuzung offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit einen Hyundai. Eine Person starb noch am Unfallort, vier weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Lübeck | Am Montagabend gegen 23 Uhr hat sich in der Fackenburger Allee in Lübeck ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person tödlich und vier weitere zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei war der aus Richtung Stadtmitte kommende 21-jährige Fahrer eines Audis mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er beim Einfahr...

