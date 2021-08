Lübeck : Corona-Schutzimpfungen ohne Termin auf dem Kohlmarkt

Zur Verfügung stehen Biontech/Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca sowie Johnson & Johnson – jeweils solange der Vorrat reicht.

Lübeck | Eine weitere Gelegenheit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, gibt es jetzt in der Lübecker Innenstadt: Das Gesundheitsministerium entsendet jetzt ein mobiles Impfteam auf die Altstadtinsel. Am Freitag, 13., und Sonnabend, 14. August, wird dieses jeweils von 9 bis 18 Uhr Corona-Schutzimpfungen ohne Termin auf dem Kohlmarkt in der Breiten Str...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.