Fahrstreifen gesperrt : Brennender Lastwagen auf der A1 bei Lübeck

Die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg ist für die Löscharbeiten des mit Holz beladenen Sattelaufliegers gesperrt.

Lübeck | Auf der A1 ist am Montagmorgen in der Nähe der Anschlussstelle Lübeck-Moisling ein Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, fing ein mit Holz beladener Sattelauflieger Feuer. Das brennende Gespann stehe auf dem Standstreifen, für die Löscharbeiten musste jedoch die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg gesperrt werden, hieß es. Der Verk...

