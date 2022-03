Fähre in Travemünde : Ameisensäure entweicht aus Container am Skandinavien-Kai

Inzwischen wurde der beschädigte Tankcontainer abgedichtet und von der Fähre entfernt. Mitarbeiter klagten über Atemwegsreizungen.

Lübeck | Aus einem Container an Bord einer Fähre ist am Dienstag am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde Ameisensäure ausgetreten. Dabei habe ein Mitarbeiter der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) leichte Atemwegsreizungen erlitten, teilte die Polizei mit. Hafenmitarbeiter hätten das Leck beim Entladen eines Tankcontainers bemerkt und die Feuerwehr verständigt,...

