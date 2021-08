Kunsttankstelle Lübeck : „Alles außer Hirsche“ – Ausstellung der Künstlergruppe „Raum 116“

Mehr als ein halbes Dutzend Künstler präsentieren ihre Werke – Bilder und Skulpturen – unweit des Holstentores.

Lübeck | Bekannt wurden sie unter anderem durch Einzel- und Sammelausstellungen zum Beispiel im Kunsthaus München, im Auswärtigen Amt in Berlin, in Prag, New York, Bologna, im südkoreanischen Seoul oder in Schweden: Die Künstlergruppe „Raum 116“ hat auf der internationalen Kunst-Bühne bereits reichlich Spuren hinterlassen. Nun kommen die Kreativen nach Lübeck ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.