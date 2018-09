Timmendorfer Strand : 77-Jähriger übersieht Auto – vier Verletzte

Der Mann wollte laut Polizei abbiegen. Dann stießen die beiden Autos zusammen.

von shz.de

24. September 2018, 11:46 Uhr

Timmendorfer Strand | Bei einem Unfall am Sonntag in Timmendorfer Strand wurden vier Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 77-jähriger Lübecker gegen 15.10 Uhr mit seinem VW auf der B 76 in Richtung Travemünde. Auf Höhe des Höppnerweges wollte er nach links abbiegen und übersah offenbar den entgegenkommenden Ford. Die beiden Autos stießen zusammen.

Der VW-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen nach Lübeck in Krankenhäuser gefahren. Der 63-jährige Ford-Fahrer und seine Beifahrerin aus dem Kreis Wesel waren leicht verletzt und wurden nach Neustadt ins Krankenhaus gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Neben der Unfallaufnahme waren weitere Polizisten zur Verkehrsregelung eingesetzt. Der Notarzt wurde mit Christoph 12 eingeflogen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?