Mordkommission ermittelt : 38-jähriger Lübecker stirbt nach Gewaltverbrechen in der Adolfstraße

In der Nacht zum 30. Dezember rückte die Polizei wegen Hilferufen aus. Die Beamten fanden einen Schwerverletzten.

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2020, 10:47 Uhr

Lübeck | In der Adolfstraße in Lübeck St. Getrud ist in der Nacht zum 30. Dezember ein schwer verletzter 38-Jähriger gefunden gefunden worden. Zuvor hatte es Hilfeschreie gegeben. Die Staatsanwaltschaft Lübeck geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann am Mittwochmorgen m Krankenhaus verstarb.

Zur Aufklärung des mutmaßlichen Verbrechens sucht die die Mordkommission der Polizeidirektion Lübeck dringend Zeugen. Berichte über Hilfeschreie in dem Bereich der Travemünder Allee waren gegen 3.45 Uhr bei der Polizeileitstelle eingegangen. Kurz darauf wurde das Opfer gefunden. Trotz Reanimation und notärztlicher Versorgung sei der Mann in einem Lübecker Krankenhaus verstorben. Eine Obduktion wurde beantragt.

Weil die Verletzungen mutmaßlich durch ein Gewaltverbrechen mit einer Stichwaffe herbeigeführt wurden, werden jetzt Zeugen gesucht, die am Mittwoch in der Zeit von 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Adolfstraße beobachtet haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegengenommen.