Polizeieinsatz in Lübeck : 27-Jähriger bricht blutend am Holstentorplatz zusammen – Täter flüchtig

von Raissa Waskow

16. September 2020, 10:03 Uhr

Lübeck | Lübecker Polizeibeamte fanden am Dienstag gegen 21 Uhr vor dem DBG-Haus am Holstentorplatz einen schwer verletzten 27-Jährigen. Der Mann war blutend zusammengebrochen. Mit Begleitung eines Notarztes wurde er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach erster Einschätzung der Polizei war von Lebensgefahr auszugehen.

Der oder die Täter sind noch flüchtig. Polizisten sperrten den Nahbereich des Holstentorplatzes ab und suchten nach Spuren.

Verletzter kann noch nicht vernommen werden

Informationen zum Tathergang, dem genauen Tatort und dem Hintergrund des Tatgeschehens liegen noch nicht vor, da der Verletzte noch nicht vernommen werden konnte. Seine Identität konnte bereits geklärt werden. Zu der Tatwaffe gibt es zum Schutz der Ermittlungen keine Angaben.

Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

