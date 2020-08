Polizei sucht Zeugen : 26-jähriger Lübecker prallt mit Fahrzeug zusammen – und erinnert sich nicht

Welches Fahrzeug den Fußgänger am 18. August gegen 5 Uhr erfasste, weiß der schwerverletzte Lübecker nicht.

von Raissa Waskow

26. August 2020, 12:26 Uhr

Lübeck | Über den Ginsterweg bis zum Buntekuhweg fuhr am Dienstag, 18. August, gegen 5 Uhr ein 26-jähriger Lübecker mit einem E-Roller. Als er das Fahrzeug jedoch abstellte und an der Ampel die Straße zu Fuß überqueren wollte, erfasste ihn ein Unbekannter von links und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Das Kuriose: Dazu, was für ein Fahrzeug mit ihm zusammengestoßen ist, konnte der Mann keine Angaben machen.

Anruf aus der Wohnung der Mutter

Nach eigenen Angaben machte er sich nach dem Unfall auf den Weg zur Wohnung seiner Mutter und verständigte von dort aus die Polizei. Im Anschluss wurde der Verletzte durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht nach Zeugen

Da sich der Fußgänger nicht genau an den Zusammenstoß erinnern kann, sucht die Polizei Lübeck nun nach Zeugen. Es kann auch sein, dass sich der Unfall anders oder an anderer Stelle – in der Gegend rund um Ginsterweg, Buntekuhweg und der Straße „Auf der Heide“ – ereignet hat.

Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0451/1310 bei den Polizeibeamten melden.

