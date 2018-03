Osterdekoration : 25.000 Ostereier in einem einzigen Kleingarten

Langsam wird es höchste Zeit die Dekoration für Ostern aufzuhängen. Thorsten Kups hat damit bereits im Februar begonnen.

von shz.de

29. März 2018, 13:14 Uhr

Lübeck | Wie jedes Jahr hat Thorsten Kups auch in diesem mit seiner Osterdeko viel zu tun. Denn: Immerhin 25.000 Ostereier sowie zahlreiche Osterhasen und Miniatur-Osterlämmer verteilt er in seinem Lübecker Kleingarten. Seit Februar ist er am Dekorieren. Seither haben die bunten Eier Neuschnee von 20 Zentimetern ebenso überstehen müssen wie den anschließenden Dauerregen. Pünktlich in der Osterwoche ist das Arrangement fertig geworden und kann jetzt von Schaulustigen und Besuchern besichtigt werden.

Wie Sie noch schnell Ihre eigene Osterdekoration basteln können, sehen Sie im Video. Auch für Kinder gibt es viele Möglichkeiten Ostern bunt zu gestalten. Ein paar einfache und schnelle Ideen finden Sie hier.