Mönkhagen/Segeberger Landstraße : 20-Jährige gefesselt in Straßengraben bei Lübeck gefunden – Zeugen gesucht

Gegen 8.20 Uhr am Samstag wurde die junge Frau entdeckt. Zuvor soll sie sich in einer Lübecker Disko aufgehalten haben.

12. Oktober 2019, 15:15 Uhr

Lübeck | Ein 62-jähriger Mann wollte nach seinen Angaben zum Angeln an die Ostsee und hatte an der Segeberger Landstraße kurz angehalten, um seine Notdurft zu verrichten. Dort entdeckte er am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr die gefesselte 20-Jährige in einer laut Polizei „hilflosen Lage“ und mit erheblichen Verletzungen im Gesichtsbereich.

Zuvor auf Disko-Veranstaltung gewesen

Nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung wird ein Sexualdelikt ausgeschlossen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich die Frau am Abend von Freitag (11.10) auf Samstag bei einer Disko-Veranstaltung in der Lübecker Einsiedelstraße aufgehalten.

Es ist bislang unklar, wann das Opfer die Veranstaltung verlassen hat und was sich in der Zwischenzeit bis zu ihrem Auffinden zugetragen hat.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können. Wer hat die Frau wann und wo und in wessenBegleitung gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am frühen Morgen im Bereich der Segeberger Landstraße in der Feldmark bei Mönkhagen gemacht? Hinweise bitte an die Rufnummer 0451-131-4604.

Die Geschädigte ist etwa 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und blonde, schulterlange Haare. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und dazu eine schwarze Jeans mit freien Knöcheln und grünfarbene Adidas-Sneaker. Um den Hals trug sie eine Goldkette.

