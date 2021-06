„Geheime“ Events in Lübeck : „Popup-Garten“: 150 Hochbeete verwandeln Koberg in grünes Labyrinth

Livebühne, Foodtrucks und mobile Bar: Zwischen den Hochbeeten erwartet Besucher Kunst und Kultur. In wenigen Tagen wird es wieder verschwunden sein. Dann folgen weitere Veranstaltungen ähnlicher Art in Lübeck.

Lübeck | Ein improvisierter Garten lässt in diesen Tagen den Koberg in der Lübecker Altstadt erblühen. 150 bunt bepflanzte Hochbeete mit bienenfreundlichen Pflanzen verwandeln den normalerweise recht tristen Platz vor dem Heiligen-Geist-Hospital und der Seefahrerkirche St. Jakobi noch bis zum Sonntag in ein blühendes Labyrinth. Kulturveranstaltungen in lose...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.