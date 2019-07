13 Autos gehen in Flammen auf

Mehr als 70 Feuerwehrmänner kurz nach Mitternacht im Einsatz auf Parkplätzen an der Lübecker Musik- und Kongresshalle

von shz.de

15. Juli 2019, 11:37 Uhr

Lübeck | Es war Lübecks Nacht der brennenden Fahrzeuge: Es erschien zunächst unspektakulär, als kurz vor Mitternacht im Hamsterweg im Stadtteil Eichholz ein geparktes Fahrzeug brannte. Kaum 15 Minuten später änderte sich die Sachlage: Gegen 0.15 Uhr alarmierte ein Autofahrer, der seinen Wagen gerade auf dem Parkplatz an der Musik- und Kongresshalle (Muk) abgestellt hatte, Polizei und Feuerwehr. An mehreren Stellen rund um die Muk standen Pkw in Flammen. Unbekannte hatten auf dem etwa sechs Kilometer von Eichholz entfernten Parkplatz in Nähe der Musik- und Kongresshalle fünf Autos angezündet.

Auf dem Parkplatz des Hotels „Park Inn by Radisson“ stand ein Mercedes 350 ML in Flammen. Wenige Meter weiter auf dem Parkplatz gegenüber der Muk brannte ein weiteres Fahrzeug lichterloh. Auf Stellflächen hinter dem Busparkplatz schlugen Flammen aus mehreren Autos.

Nach Angaben des Lagedienstes der Feuerwehr waren insgesamt 75 Einsatzkräfte mit dem Löschen der Fahrzeuge beschäftigt. Alle vier Lübecker Berufsfeuerwehrwachen waren im Einsatz. Während an einigen Autos ein vollständiges Übergreifen der Flammen verhindert, beziehungsweise Entstehungsbrände gelöscht werden konnten, brannten sechs Fahrzeuge aus. Nach Angaben der Feuerwehr sind durch die Brände insgesamt zwölf Autos beschädigt worden.

Ist es Vandalismus, oder hat die Brandserie einen politischen Hintergrund? „Über die Täter und das Tatmotiv können wir noch nichts sagen. Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Dierk Dürbrook, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck. Hinweise für einen politischen Hintergrund gebe es bislang nicht. Auch die Frage, auf welche Weise die Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden, sei noch nicht beantwortet.

Noch während der Löscharbeiten hatte die Polizei mit mehreren Streifenwagen die Fahndung nach mutmaßlichen Brandstiftern aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0451) 1310 .

Im Verlauf des Montag legte die Feuerwehr am Stadtgraben eine Ölsperre an, da ausgelaufene Betriebsstoffe aus den brennenden Fahrzeugen in das Gewässer gelangt waren.

Groß war der Schrecken für die Betroffenen, so hatte Karla und Jürgen Hinsch aus Garbsen am Sonnabend beim musikalischen Picknick am Stocksee verbracht, Sonntagabend das Konzert von Nigel Kennedy in der Muk besucht. Sie hatten das kulturelle Wochenende in Lübeck von ihren Kindern geschenkt bekommen. „Es war wunderschön“, erzählt Karla Hinsch, Um so tiefer dann der Schock beim Anblick ihres ausgebrannten VW Touran. „Wir haben schon an der Muk die ersten ausgebrannten Fahrzeuge gesehen. Passanten erzählten uns dann, dass da hinten noch weitere sein würden. Jürgen Hinsch: „Da hat uns gleich ein komisches Gefühl ereilt, hoffentlich sind wir nicht dabei. Aber das war nun ein Volltreffer. Leider.“