Seuchenbekämpfung im Ernstfall : Landesweite Übung gegen Afrikanische Schweinepest: Bundeswehr beteiligt

Um sich auf einen möglichen Ausbruch vorzubereiten, hat SH zusammen mit Hamburg eine Tierseuchenübung durchgeführt.

20. November 2018, 22:24 Uhr

Das Land wappnet sich weiter gegen die Afrikanische Schweinpest (ASP): Um sich auf einen möglichen Ausbruch der Tierseuche vorzubereiten, hat Schleswig-Holstein am Dienstag zusammen mit Hamburg eine umfassende Übung gestartet. „Schleswig-Holstein muss für den Ernstfall gerüstet sein“, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Der Schwerpunkt habe auf der kreis- und länderübergreifenden Überprüfung der Kommunikationswege der Behörden und der Anwendung eines speziellen Krisenverwaltungsprogramms der zentralen Tierseuchendatenbank des Friedrich-Loeffler-Instituts gelegen. Die Koordinaten des Fundorts der fiktiven ASP-Ausbrüche bei fünf Wildschweinen wurden den lokalen Veterinärbehörden erst beim Übungsszenario bekanntgegeben.

Ein fiktiver Fundort wurde nach Angaben des Umweltministeriums in Kiel auf eine Fläche der Bundeswehr gelegt, so dass diese ebenfalls an der Übung beteiligt war. So galt es, neben Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung auch die militärisch-zivile Zusammenarbeit abzustimmen.