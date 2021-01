Buchtipp : Zwölf Käsebrote und zwei Fahrräder

Avatar_shz von ir

17. Januar 2021, 14:49 Uhr

Atlanta ist elf Jahre alt, als sie beschließt, eine ganz besondere Fahrradtour zu machen: einmal rund um das Ijsselmeer. Das liegt in den Niederlanden, unserem Nachbarland. Darum geht es in dem Buch „Haifischzähne“. Damit du dir vorstellen kannst, was Atlanta sich vorgenommen hat, gibt es auch eine Landkarte im Buch. Die Strecke ist ungefähr 360 Kilometer lang und Atlanta möchte sie an einem Tag und in einer Nacht fahren.

Aber warum macht Atlanta das? Sie ist verzweifelt, weil ihre Mutter Brustkrebs hat und alle in der Familie auf das Ergebnis der Untersuchung warten. Kaum geht es los, knallt Atlanta mit vollem Karacho gegen einen Jungen: Finley. Auch er läuft vor etwas weg. Ab nun kommt für Atlanta vieles anders als erwartet! Welche Rolle die Haifischzähne dabei spielen, was für Probleme Finley mit seiner Mutter hat und wie gut es tut, sich trösten zu lassen: All das erfährst du auf knapp 100 Seiten.

Anna Woltz, „Haifischzähne“. Ab 10 Jahren. 96 Seiten. 10 Euro. Verlag: Carlsen.